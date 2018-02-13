12 февраля валютная торговля на межбанке завершилась падением курса доллара на 18 копеек - до 26,81-26,83 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Гривна начала укрепляться с самого утра. Как только стало понятно, что на валюту не ощущается сколько-нибудь заметного спроса. Вместо импортеров за долларами вышел Нацбанк, который выкупал его по запросу лучшего курса (RFQ): сразу собрал $10 млн. у 20-уполномоченных банков по 26,8350-26,84 грн./$. А затем с этой же целью провел открытый аукцион для всех банков.

"Торги понедельника открылись на уровне 26,90-27,0 грн./$ после чего сразу же курс гривны начал расти - сначала до 26,85-26,90 грн./$, а к 10 утра курс уже был на уровне 26,81-26,85 грн./$. В 10:30 НБУ объявил о проведении аукциона на покупку валюты (в общей сумме 100 млн. долл.), а в результате из заявленных $78,3 млн. выкупил $49,9 млн. с курсом отсечения 26,85 грн./$. После объявления результатов аукциона курс на рынке стабилизировался на уровне 26,81-26,83 грн./$, на котором и закончились активные торги на межбанке", - рассказал о торгах Верхградский.

Глобального сброса валюты не наблюдалось. Объемы продажи доллара с пятницы даже немного сократились: с $440,62 млн. до $430 млн. Из числа валютных продавцов выделяли УкрСиббанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, ING Bank, Ситибанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк и ProCredit Bank.

С чем в понедельник действительно были проблемы - это со спросом на валюту. Импортеры не понимают, до какого уровня может провалиться цена доллара, потому выжидают, и не берут его по текущей цене.

"Боятся переплатить. Те, у кого контракты терпят, как могут откладывают покупку валюты, чтобы взять ее максимально дешево. Ведь курс падает не первый день, и понятно, что продолжит скатываться, когда экспортеры развернут продажи под бюджетные платежи", - отметил в беседе начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В конце этой недели бизнес платит квартальные налоги, так что ему потребуются крупные суммы гривни. И покупатели доллара понимают, что экспортеры будут активно конвертировать валютные запасы.

"Также на межбанковских торгах сказалась постепенная активизация валютных продаж экспортерами-аграриями для подготовки к началу сезонных работ. И, конечно же, наличие гривневого ресурса для спекулятивных колебаний", - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он уточнил, что остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 10,5 млрд. грн. (до 46,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 9,3 млрд. грн. (до 52,5 млрд. грн.).

Наличку не берут



Не только импортеры, но и люди пока не кидаются на дешевеющий доллар. Банкиры не наблюдают в своих кассах значительного роста спроса на валюту.

"Наличный рынок не является драйвером движения курса гривны, а лишь достаточно пассивно следует за движением курса на межбанке", - отметил Станислав Верхградский.

Кассиры в понедельник достаточно резво опускали свои курсы.

"Наличный рынок открыл неделю осторожно-завышенными котировками 27,26-27,33 грн./$, но под влиянием межбанка снизил их к середине дня до уровня 27,0-27,09 грн./$", - отметил Куринной.

Минимальная цена наличного доллара на продаже людям рухнула сразу на 25 копеек, и остановилась на уровне 26,92 грн./$ (на этом уровне торговал Банк Пивденный). Самый дорогой доллар стоил 27,80 грн./$ (ВТБ Банк).

Большинство же банков отдавало населению валюту в рамках 27,10-27,20 грн./$: ПУМБ, Сбербанк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укргазбанк, Кредобанк и др.

Финансистам сложно было предсказывать дальнейшее курсовое движение, и они старались подстраховаться. Потому ставили широкий диапазон курсов на выкупе доллара у населения - 26,40-27,0 грн./$.

Примеру банковских обменников последовали и менялы черного рынка. Они начинали день в рамках 27,20-27,47 грн./$, но уже к полудню их курсы рухнули к 27,10-27,23 грн./$, а к вечеру и вовсе к 26,97-27,06 грн./$.

От покупателя зависит

13 февраля финансисты рассчитывают на спокойное начало торгов.

"Мы ожидаем, что торги на межбанке откроются на уровне 26,75-26,85 грн./$», - сказал Верхградский. И ровно такой же уровень на старте ждет Юрий Гриненко. А Олег Куринной допускает дальнейшую раскачку котировок в рамках 26,80-26,90 грн./$.

Ожидается, что, как и сегодня, рынок будут делать покупатели. Пока те, кто сейчас выжидает, не начнет скупать валюту, доллар продолжит дешеветь.

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"Отложенный спрос ждет своего курса. Думаю, максимальный объем покупок увидим ближе к отметке 26,50 грн./$. Активнее всего на ней будут скупаться нефтетрейдеры и, возможно, автодилеры, которые могут захотеть завезти авто по более выгодным курсам, и устраивать потом акции для водителей. Хотя давление на курс доллара будет расти. После того, как будут уплачены налоги, начнутся распродажи со стороны аграриев. Они будут готовиться к посевной, так что станут активнее конвертировать валютную выручку", - резюмировал Гриненко.

Как сообщала "Страна", а понедельник, 12 февраля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро немного подешевели. Курс доллара понизился на 7 копеек - 27,05 гр.

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