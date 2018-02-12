Администрация ресторана "Сулугуни" заявила "Стране", что задержание произошло очень быстро, и Михаил Саакашвили не успел расплатиться за заказ. "Он не успел расплатиться. Это все происходило в течение буквально трех минут", - сообщили в заведении питания.

По словам официантов, сидел он на втором этаже сбоку.

"Ломали его очень жёстко, особенно, когда спускали", - отметили в ресторане.

Как сообщала "Страна", администратор ресторана "Сулугуни", где сегодня группа спецназовцев задержала лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила о последнем обеде постоянного клиента грузинского заведения. По словам администратора Ольги, Саакашвили успел съесть перед задержанием хинкали, хачапури и долму.

Напомним, в МВД сообщили, что задержали Саакашвили в дорогом ресторане во время отработки "мест концентрации незаконных мигрантов".