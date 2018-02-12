В парламентском большинстве Грузии считают, что если высланный из Украины Михаил Саакашвили решит оставаться на территории Польши длительное время, то грузинская сторона направит запрос о его экстрадиции.

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сообщил в эфире грузинского новостного телеканала "Палитраньюс" член парламентского большинства Александр Кантария, передает Интерфакс.

При этом он напомнил, что суд в Грузии вынес Саакашвили приговор. "Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал депутат.

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