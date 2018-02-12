Блины к Масленнице за год подорожали на 5 грн, или 27%, за счет подорожания яиц, сливочного масла и молока.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Сегодня началась масляная неделя, предшествующая Великому посту. Масленица является одним из старейших славянских праздников еще языческой культуры. Но сегодня Масленица является и церковным праздником и называется Сырной неделей", - написал он.

Дорошенко сообщил, что за год ингредиенты для приготовления блинов в Киеве изменились так: яйца подорожали на 2 грн, молоко и сливочное масло - на 1,5 грн, муку и масло подсолнечное - на 10 коп, а сахар стал дешевле на 1 коп. Стоимость соли не изменилась. То есть яйца выросли с 5,6 до 7,6 грн, молоко - с 4 до 5,5 грн, сливочное масло - с 5,5 до 7 грн, мука - с 2,3 до 2,4 грн, подсолнечное масло - с 1,6 до 1,7 грн. Соль как год назад, так и сейчас обходится в 1 копейку. А сахар с 16 коп снизился до 15 копеек.

По словам Дорошенко, в феврале 2017 блины обходились в 19,2 грн, а в этом году уже 24,4 грн.

Фото: facebook.com/people/Alexey-Doroshenko

В 2018 году Масленица начинается 12 февраля и продлиться до 18 февраля.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине за неделю резко подорожал борщ без мяса.

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