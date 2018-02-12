Днем понедельника, 12 февраля в Одессе на пересечении улиц Троицкая и Пушкинская произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и Porsche Cayenne.

Об этом сообщает "Думская".

По версии полицейских, водитель Porsche не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с полицейской Toyota, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В свою очередь, водитель Porsche говорит, что патрульные двигались по Троицкой против движения.

"Патрульные проехали на красный свет и двигались очень быстро, маячки видела, но сигнал сирены не слышала. Я не увидела машину, так как уже практически повернула на Пушкинскую", - рассказала водитель Porsche.

В результате происшествия пострадавших нет.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", в Ужгороде в ДТП погибли три иностранца. Четвертый пострадавший был госпитализирован.

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