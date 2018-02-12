12 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области три человека получили ранения в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что взрыв гранаты произошел в здании по улице Святопокровской, 93.

Трое пострадавших госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Видео: Youtube.com

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