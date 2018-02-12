Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".

"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили. В отношении него на запрос ГМС польская сторона дала согласие на реадмиссию. В соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц 2007 года", - говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

В МВД указывают, что территориальный орган миграционной службы принял отрицательное решение по заявлению Саакашвили о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, которое было признано законным в судебном порядке.

Напомним, кроме того, 16 февраля Верховный суд Украины в составе Кассационного административного суда продолжит рассматривать иск Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения экс-президента Грузии гражданства Украины летом 2017 года.

Как сообщалось, днем 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

Как сообщала "Страна", Саакашвили заявил, что вернется в Украину.

Мы писали, что в США отреагировали на высылку Саакашвили.

Ранее Сторонники Саакашвили объявили о трех своих главных требованиях.