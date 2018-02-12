Сегодня Шевченковский районный суд Киева утвердили решение объявить в розыск главного редактора интернет-газеты "Страна" Игоря Гужву.

О таком решении ходатайствовала прокуратура.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.

Сам Игорь Гужва так прокомментировал решение суда:

"Стало понятно для чего именно сегодня решили депортировать из Украины Михаила Саакашвили. Отвлекала власть народ от намного более важной новости.

Торжественно сообщаю - сегодня Шевченковский райсуд столицы объявил меня в розыск и постановил задержать как только найдут.

Пора развешивать листовки "его разыскивает..." на заборе домов у Порошенко, и Луценко. На добрую память.

В общем-то и раньше не было сомнений, что задача властей посадить меня в тюрьму любым способом. Но лишний раз напоминать об этом тоже не помешает"

Фото: facebook.com/veprwork

Как сообщала "Страна", Андрей Портнов спрогнозировал дальнейшие развитие ситуации по Игорю Гужве.

Напомним, 31 января интернет-газета "Страна" в своем заявлении объявила, что Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии из-за политических преследований со стороны властей.