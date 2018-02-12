Все школы прилегающего к столице Киево-Святошинского района отправлены на две недели на карантин. Об этом говорится в разосланном в учебные заведения приказ отдела образования Киево-Святошинской райгосадминистрации, его публикуют "Украинские новости".

"Приостановить занятия в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях района коммунальной формы собственности с 13 по 23 февраля 2018 года включительно", - говорится в соответствующем документе.

Фото: ukranews.com/

Руководителям учебных заведений, в частности, поручено на данный период организовать исполнение учебных планов путем интенсификации программ и организации учебного процесса по дистанционной форме через сеть Интернет.

Как сообщила "Страна", в Киеве 26 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ, эпидемия на пороге.

Мы писали, что в школах Тернополя объявили карантин из-за гриппа.

Накануне всего за неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине вырос сразу на 20 процентов.