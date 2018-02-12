Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке.

Об этом сообщается на официальном сайте государственного военного концерна вечером в понедельник, 12 февраля.

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова.

Как сообщала "Страна", в "Укроборонпроме" назвали фейком историю с неисправными истребителями МиГ-21 в Хорватии.

Отметим, что "Укроборонпром" назначил членом набсовета экс-чиновника Минобороны США. Экс-руководитель американского Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Тетер до этого уже полтора года занимал должность советника по вопросам долгосрочного развития госконцерна.

Напомним, что Гройсман предлагал Порошенко уволить главу "Укроборонпрома" Романова.







