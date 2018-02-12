Ванессу Трамп, жену сына президента США Дональда Трампа, госпитализировали после получения письма, в котором был белый порошок. Ее доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Утром она открыла письмо, которое было адресовано сыну Трампа. Сейчас полиция расследует инцидент.

Со старшим сыном Трампа (его тоже зовут Дональд Трамп) связан предвыборный скандал: сын президента США встретился с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке 9 июня 2016 г. Позже он говорил, что ему предложили встречу с ней ради информации, которая может скомпрометировать кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Весельницкая отрицала это.

Как сообщала "Страна", в консульстве США в Гонконге нашли конверт с белым порошком. Работа ведомства приостановлена.





Мы писали, что в Австралии туристов, которые без разрешения вскрыли посылку и надышались неизвестным порошком, спасают врачи.