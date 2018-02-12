Полиция подтвердила задержание активиста на митинге перед АП
В понедельник, 12 февраля 2018 полиция задержала одного из участников акции в поддержку Михаила Саакашвили у киевской Администрации президента.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"За нарушение общественного порядка в управление полиции доставили одного активного участника мероприятия (митинга сторонников Саакашвили - Прим.Ред.), где ему составят административный протокол.
Полиция обращается к участникам массовых мероприятий с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Правоохранители в пределах своей компетенции и предоставленных Законом полномочий мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства" - сообщили в полиции.
По информации журналистов, сотрудники полиции составят административный протокол на задержанного и отпустят.
Как сообщала "Страна", к Администрации президента стягиваются митингующие и силовики. Со стороны улицы Институтской на улице Банковой выставлен кордон из 2 рядов бойцов Национальной гвардии.
Напомним, что в США отреагировали на высылку Саакашвили.