В понедельник, 12 февраля 2018 полиция задержала одного из участников акции в поддержку Михаила Саакашвили у киевской Администрации президента.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"За нарушение общественного порядка в управление полиции доставили одного активного участника мероприятия (митинга сторонников Саакашвили - Прим.Ред.), где ему составят административный протокол.

Полиция обращается к участникам массовых мероприятий с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Правоохранители в пределах своей компетенции и предоставленных Законом полномочий мгновенно реагировать на любые проявления нарушений законодательства" - сообщили в полиции.

По информации журналистов, сотрудники полиции составят административный протокол на задержанного и отпустят.

Как сообщала "Страна", к Администрации президента стягиваются митингующие и силовики. Со стороны улицы Институтской на улице Банковой выставлен кордон из 2 рядов бойцов Национальной гвардии.

Напомним, что в США отреагировали на высылку Саакашвили.