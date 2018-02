Знаменитый певец Вик Дамон скончался в США. Ему было 89 лет. Настоящее имя этого певца - Вито Фаринола. Он умер в медицинском центре в Майами-Бич в окружении близких родственников, пишет TheGardian.

Вик Дамон был известен не только как певец, но и как актер кино, также он "мелькал" на телевидении, он был приглашен на роль крестного отца в фильме Копполы, но отказался от съемок.

Самыми знаменитыми хитами этого музыканта были "You're Breaking My Heart" и "On The Street Where You Live".

Его последний альбом был выпущен в 2002 году, а последене віступление он дал в 2011 году.

Местные издания сообщают, что Дамон считался близким другом Дональда Трампа и даже встретил свою последнюю жену в имении Трампа - знаменитом Мар-а-Лаго.

По сообщениям, певец поговорил по телефону с президентом США накануне смерти.

Фото: wikipedia.org

Вик Дамон – часть золотой эпохи вокалистов, которые прославились после Второй мировой войны. Его "коллегами" являются Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин и Перри Комо.

Как сообщала "Страна", в России умер сын режиссера культового фильма "Асса"

Также умер актер, сыгравший друга президента США в сериале "Карточный домик"

Мы писали, что звезда фильмов "Психо" и "Спартак" умер от пневмонии в Калифорнии.