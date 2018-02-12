В истории с депортацией Михаила Саакашвили в Польшу осталась странная недосказанность со стороны властей.

Казалось бы, все правильно - если человеку без гражданства отказано в убежище, он обязан покинуть страну.

Другое дело - если его при этом подозревают в совершении тяжких преступлений.

Михо в Украине проходит по серьезным уголовным статьям - его обвиняют в создании преступной организации с целью свержения законной власти. Дело находится на стадии следствия и ждет своего рассмотрения в суде.

И в этот момент государство Украина... выгоняет из страны главного подозреваемого. Причем не закрывая этого дела и не меняя процессуального статуса Михаила Саакашвили.

Как такое вообще может быть и не является ли это доказательством того, что уголовное дело против Саакашвили это просто фарс - обсуждают пользователи соцсетей.

"Требуем депортации Саакашвили в Украину"

Журналист Дмитрий Шурхало интересуется, будет ли Украина требовать экстрадиции Михо, если таки признает его виновным.

"И что теперь будет с уголовным делом против Саакашвили, которому инкриминируют содействие "преступной группировке Курченко-Януковича"? если суд признает его виновным, то Украина будет требовать вернуть Саакашвили назад?", - иронизирует журналист.

Политолог Руслан Бортник шутит, что пограничники украли у прокуроров главного подозреваемого:

"Сегодня Государственная миграционная служба похитила у Генеральной прокуратуры Украины главного подозреваемого по делу о подготовке государственного переворота за "деньги Курченко", вывезла и отпустила его за рубеж. Правильно я понимаю?"

Журналист Станислав Речинский считает, что такое отношение к закону вызовет анархию в стране.

"Президент - гарант Конституции. И, соответственно, исполнения всех остальных законов страны. Вместо этого тупо вывезли из страны человека, который находится под следствием. Вот это самое главное. Подобное отношение к закону высшими должностными лицами страны приведет к росту анархии на всех уровнях. И это будет куда опаснее, чем спичи Саакашвили. Но Порошенко и компания этого просто не способны понять. Они не понимают простого устройства граблей. А грабли, они как карма - работают четко".

Депутат Игорь Луценко, поддерживающий Михо, решил потроллить генпрокуратуру - и просит у нее потребовать у Польши депортировать Саакашвили назад:

"Срочно направил обращение к Генпрокурору.

Генеральная прокуратура должна требовать от Польши депортации Саакашвили в Украину, поскольку здесь ему сообщено о подозрении из-за связей с Курченко.

Мы не должны останавливать следствие в таком важном деле, как государственная измена! Закон превыше всего!".

Киевский адвокат Андрей Авторгов удивляется, как подследственный теперь будет ходить на допросы.

"А как теперь подозреваемый в госперевороте будет являться к следователю и выполнять меру пресечения в виде домашнего ареста?"

Журналистка Би-Би-Си Джоан Фишер тоже не понимает, как это Саакашвили депортировали, имея против него такие обвинения:

"Итак, Саакашвили был депортирован. А как насчет солидного дела против него, о котором заявил генеральный прокурор Украины, что он финансируется российскими бизнесменами?"

"Ничто не мешает нам работать"

Что же все-таки будет с делом Саакашвили, которое генпрокурор Луценко еще недавно преподносил как "преступление века"? Корреспондент "Страны" задал этот вопрос руководителю группы прокуроров, которая занимается расседованием уголовного производства по мотивам "пленок Курченко-Саакашвили".

Константин Кулик узнал о выдворении из Украины Михо прямо на заседании Голосеевского райсуда Киева, где он обвиняется в незаконном обогащении.

На ремарку о том, что подозреваемый по делу о якобы госперевороте отбыл за пределы Украины, Кулик отметил: "Ничто не мешает нам работать с ним в рамках процедуры международной правовой помощи. Соответствующие запросы, в случае надобности, будут направлены".

Он добавил, что ранее сотрудники прокуратуры провели ряд процессуальных действий с Саакашвили.

Отметим, что только после депортации стала понятна неожиданная "мягкость" правосудия - с Михо 5 февраля сняли даже домашний арест. То есть он официально смог законно покинуть Украину. Хоть и не по своей воле.