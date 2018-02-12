"У Луценко украли главного подозреваемого". Соцсети удивились как власти выдворили Михо, которого сами же обвинили в подготовке госпереворота
В истории с депортацией Михаила Саакашвили в Польшу осталась странная недосказанность со стороны властей.
Казалось бы, все правильно - если человеку без гражданства отказано в убежище, он обязан покинуть страну.
Другое дело - если его при этом подозревают в совершении тяжких преступлений.
Михо в Украине проходит по серьезным уголовным статьям - его обвиняют в создании преступной организации с целью свержения законной власти. Дело находится на стадии следствия и ждет своего рассмотрения в суде.
И в этот момент государство Украина... выгоняет из страны главного подозреваемого. Причем не закрывая этого дела и не меняя процессуального статуса Михаила Саакашвили.
Как такое вообще может быть и не является ли это доказательством того, что уголовное дело против Саакашвили это просто фарс - обсуждают пользователи соцсетей.
"Требуем депортации Саакашвили в Украину"
Журналист Дмитрий Шурхало интересуется, будет ли Украина требовать экстрадиции Михо, если таки признает его виновным.
"И что теперь будет с уголовным делом против Саакашвили, которому инкриминируют содействие "преступной группировке Курченко-Януковича"? если суд признает его виновным, то Украина будет требовать вернуть Саакашвили назад?", - иронизирует журналист.
Политолог Руслан Бортник шутит, что пограничники украли у прокуроров главного подозреваемого:
"Сегодня Государственная миграционная служба похитила у Генеральной прокуратуры Украины главного подозреваемого по делу о подготовке государственного переворота за "деньги Курченко", вывезла и отпустила его за рубеж. Правильно я понимаю?"
Журналист Станислав Речинский считает, что такое отношение к закону вызовет анархию в стране.
"Президент - гарант Конституции. И, соответственно, исполнения всех остальных законов страны. Вместо этого тупо вывезли из страны человека, который находится под следствием. Вот это самое главное. Подобное отношение к закону высшими должностными лицами страны приведет к росту анархии на всех уровнях. И это будет куда опаснее, чем спичи Саакашвили. Но Порошенко и компания этого просто не способны понять. Они не понимают простого устройства граблей. А грабли, они как карма - работают четко".
Депутат Игорь Луценко, поддерживающий Михо, решил потроллить генпрокуратуру - и просит у нее потребовать у Польши депортировать Саакашвили назад:
"Срочно направил обращение к Генпрокурору.
Генеральная прокуратура должна требовать от Польши депортации Саакашвили в Украину, поскольку здесь ему сообщено о подозрении из-за связей с Курченко.
Мы не должны останавливать следствие в таком важном деле, как государственная измена! Закон превыше всего!".
Киевский адвокат Андрей Авторгов удивляется, как подследственный теперь будет ходить на допросы.
"А как теперь подозреваемый в госперевороте будет являться к следователю и выполнять меру пресечения в виде домашнего ареста?"
Журналистка Би-Би-Си Джоан Фишер тоже не понимает, как это Саакашвили депортировали, имея против него такие обвинения:
"Итак, Саакашвили был депортирован. А как насчет солидного дела против него, о котором заявил генеральный прокурор Украины, что он финансируется российскими бизнесменами?"
"Ничто не мешает нам работать"
Что же все-таки будет с делом Саакашвили, которое генпрокурор Луценко еще недавно преподносил как "преступление века"? Корреспондент "Страны" задал этот вопрос руководителю группы прокуроров, которая занимается расседованием уголовного производства по мотивам "пленок Курченко-Саакашвили".
Константин Кулик узнал о выдворении из Украины Михо прямо на заседании Голосеевского райсуда Киева, где он обвиняется в незаконном обогащении.
На ремарку о том, что подозреваемый по делу о якобы госперевороте отбыл за пределы Украины, Кулик отметил: "Ничто не мешает нам работать с ним в рамках процедуры международной правовой помощи. Соответствующие запросы, в случае надобности, будут направлены".
Он добавил, что ранее сотрудники прокуратуры провели ряд процессуальных действий с Саакашвили.
Отметим, что только после депортации стала понятна неожиданная "мягкость" правосудия - с Михо 5 февраля сняли даже домашний арест. То есть он официально смог законно покинуть Украину. Хоть и не по своей воле.