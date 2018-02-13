В Украины состоялись сдвоенные матчи двух туров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ). Это связано с международной паузой - выступлениями сборных.

Центральным противостоянием "двойного" тура были матчи в Белой Церкви, где местный "Белый Барс" встречался с "Кременчуком". В Новояворовске "Галицкие Львы" и МХК "Динамо" провели репетицию первого раунда плей-офф. А в Дружковке лидер соревнований неожиданно имел проблемы с "Волками", передает пресс-служба УХЛ.

"Белый Барс" - "Кременчук"

Шайбы: 0:1 Шиманский (Алексанян-Петрович), 13:58. 1:1 Тимченко (Панов, Даниленко), 15:45. 2:1 Васильев (Гуменюк, Ромащенко), 24:18. 2:2 Чернышенко (Роганов), 29:02. 2:3 Красильников (Чернышенко, Роганов), 45:15. 3:3 Даниленко (Ядловский - 5х3), 54:05. 4:3 Логач (Даниленко, Тимченко - 5х3), 58:06.

Вратари: Люльчук – Власенко

После поражения "барсов" в последнем матче, между командами обострилась борьба за второе место в турнирной таблице – накануне игры, разрыв между командами составлял 10 очков, однако "горожане" имеют два матча в запасе.

Во второй половине первого периода вперёд вышел "Кременчук" – Артём Шиманский мастерски подобрал шайбу, и отправил ее в сетку ворот. Однако спустя две минуты сравнять счет смог Евгений Тимченко.

Во втором периоде ситуация изменилась зеркально – вперёд вышел «Белый Барс» благодаря шайбе Михаила Васильева, но на 30-й минуте цифры на табло вновь стали одинаковыми – Сергея Люльчука "пробил" Дмитрий Чернышенко.

Спустя шесть минут после старта третьего периода, "горожане" вновь вышли вперёд. Алексей Красильников бросал по воротам соперника, но шайба отлетела к защитнику, и от его конька игровой снаряд влетел в ворота.

Решающими в матче стала череда удалений у "Кременчука" в концовке игры. Сначала на 55-й минуте красиво сыграл Дмитрий Даниленко, сравняв счёт точным броском с острого угла. Затем ещё раз преимущество в двух полевых игроков реализовал Сергей Логач, подставивший клюшку под передачу Даниленко.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Белый Барс" - "Кременчук"

Шайбы: 0:1 Бойков (Чернышенко, Карпенко, 32:23). 0:2 Бойков (Карпенко, 44:10). 1:2 Тимченко (Даниленко, Бондаренко, 44:59). 1:3 Бойков (Карпенко, Козачук, 47:55 – больш.). 2:3 Тимченко (Ромащенко, Даниленко, 49:29). 3:3 Бондаренко (Тимченко, Разумов, 56:24) 3:4 Шиманский (Козачук, Красильников, 57:38).

Вратари: Люльчук – Петленко

11 февраля "Кременчук" взял реванш в Белой Церкви у "Белого Барса" 4:3, ведь днем ранее хозяева выиграли с точно таким же счетом. Хет-триком в поединке отметился форвард кременчужан Антон Бойков, решающую шайбу забросил Артем Шиманский. Три результативные передачи на счету капитана Севастьяна Карпенко. "Горожане" впервые выиграли у "барсов" в их "логове" в этом сезоне.

Команды долго не могли открыть счет в матче, и только после прошествии половины игры на 33-й минуте кременчужане после броска Антона Бойкова распечатали ворота хозяев.

Самые интересные события развернулись в заключительном периоде, когда соперники забросили шесть шайб. Вначале Антон Бойков на 45-й минуте удвоил отрыв гостей, но всего через 49 секунд Евгений Тимченко отквитал один гол. На 48-ой Бойков в большинстве оформил хет-трик, а на 50-й Даниленко сделал дубль, вновь сократил отрыв кременчужан до минимума. На 57-й минуте Кирилл Бондаренко сравнял счет, но через минуту Артем Шиманский удачно сыграл на пятачке и "Кременчук" вырвал победу – 4:3!

Подопечные Александра Савицкого идут на третьем месте и имеют в своем активе 65 очков после 35 игр. Отставание от "Белого Барса" составляет 10 баллов, но белоцерковцы сыграли на две игры больше.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Галицкие Львы" - МХК "Динамо" 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)

Шайбы: 1:0 Арабов (Муртищев - меньш.), 12:05. 2:0 Панченко (Арабов, Абаджян - больш.), 36:19. 3:0 Сысак (Сирченко, Арабов), 41:08. 4:0 Арабов (Алексейчук, Муртищев), 43:35. 4:1 Олейник (Поддубный, Чердак), 49:22. 4:2 Сиротенко (Максименко, Худяков), 59:46.

Вратари: Вязовов – Гурко

Первое же удаление игрока команды хозяев стало результативным, однако немного не так, как рассчитывал Александр Сеуканд: форвард "львов" Богдан Арабов смог отправить шайбу в ворота Владислава Гурко, и открыть счет.

Вторая шайба в матче также была заброшена в неравных составах, и на этот раз "Галицкие Львы" отметились в большинстве – дебютную шайбу в УХЛ забросил Ярослав Панченко.

За три с половиной минуты третьего периода команда Михаила Чиканцева смогла отличиться ещё дважды: сначала голкипера МХК «Динамо» «пробил» Иван Сысак, а затем Богдан Арабов забросил ещё одну шайбу, оформив таким образом дубль.

Последнее слово в матче, однако, осталось за МХК "Динамо". За последние 38 секунд в матче харьковчане смогли забросить две шайбы усилиями Никиты Олейника и Алексея Сиротенко, но чтобы побороться за победу в матче "динамовцам" не хватило времени.

"Галицкие Львы" - МХК "Динамо" 3:2 ПБ (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Халин (Олейник, Лисин - больш.), 04:55. 1:1 Абаджян (Попережай - меньш.), 32:51. 2:1 Кизло (Середа - больш.), 39:43. 2:2 Скребела (Максименко, Чердак), 59:42. 3:2 Муртищев – решающий буллит.

Вратари: Вязовов – Гурко

"Галицкие Львы" во второй раз за два дня обыграли на своем льду харьковское "Динамо". Новояворовцы пропустили первыми от Дмитрия Халина, но здорово сыграли во втором периоде, когда голы Евгения Абаджяна и Романа Кизло вывели "Львов" вперед в счете.

Результат 2:1 продержался до последней минуты третьего периода. Спасти "Динамо" от поражения в основное время сумел Валерий Скребела. Харьковчане выпустили шестого полевого игрока и отыгрались за 18 секунд до финальной сирены.

"Галицкие Львы" все-таки взяли свое в серии буллитов. Решающая попытка в активе экс-игрока харьковчан Никиты Муртищева.

"Донбасс" - "Волки"

Шайбы: 1:0 Александров (Свищев), 07:44. 2:0 Захаров (Костиков, Савченко), 15:44. 3:0 Захаров (Влад), 30:11. 3:1 Шапиро (Забулонов), 32:21. 4:1 Костиков (Коренчук, Савченко - шест. пол.), 46:03. 5:1 Мазур (Григорьев, Свищев), 53:12. 6:1 Луговой (Кузьмик, Александров), 54:58. 6:2 Лучников (Микульчик, Шапиро), 59:57.

Вратари: Дьяченко – Гордюшин

Поединок броварской клуб начал на удивление, активно и игроки «Волков» даже нанесли несколько бросков по воротам Богдана Дьяченко. Однако дончане быстро завладели преимуществом, и на 8-й минуте Александр Александров с передачи Ярослава Свищева пробил Никиту Гордюшина.

Вторая шайба в ворота "Волков" отправилась уже спустя пять минут - отличился капитан "Донбасса" Виктор Захаров.

Вторая двадцатиминутка прошла по сценарию первой – голкипера противника дончане пробили аж на середине периода благодаря точному броску Виктора Захарова. Однако, "Волки" вернули интригу в поединок, когда лучший снайпер броварского клуба Соломон Шапиро реализовал численное преимущество своей команды.

Заключительный период подопечные Сергея Витера начали более активно, и неоднократно покушались на ворота гостей. На седьмой минуте финальной двадцатиминутки это дало свой результат – подопечные Рафаила Умярова не сдержали прессинг "Донбасса", и Александр Костиков мощным броском увеличил разрыв между командами.

Под занавес поединка чемпионы еще дважды отличились в воротах броварского клуба – голы на свой счет записали Вадим Мазур и Владислав Луговой. Однако Демид Лучников за 3 секунды до конца периода застал врасплох голкипера дончан, установив окончательный счет 6:2.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Донбасс" - "Волки"

Шайбы: 0:1 Шахов (Забулонов, Черемнов - больш.), 08:40, 1:1 Костиков (Влад, Савченко - больш.), 22:00, 1:2 Шахов (Лучников, Микульчик), 29:54, 2:2 Григорьев, 31:18, 3:2 Лялька (Коренчук - меньш.), 38:20, 4:2 Костиков (Влад), 42:04, 4:3 Черемнов (Шапиро, Овчинников), 45:30, 5:3 Коренчук (Кузьмик), 48:40.

На 44:20 Виталий Лялька не реализовал штрафной бросок (вратарь)

Вратари: Дьяченко – Гордюшин

В воскресенье 11 февраля "Донбасс" в последний раз в регулярном сезоне встречался с "Волками" из Броваров. Матч начался для "Волков" с заброшенной шайбы - Михаил Шахов, воспользовавшись передачами Забулонова и Черемнова, поразил незащищенный угол ворот "Донбасса". После этого дончане устроили настоящую осаду ворот противника, однако Никита Гордюшин всякий раз выручал своих партнеров. Когда же голкипер "Волков" оказывался бессилен, на помощь гостям приходил каркас ворот.

Второй период стартовал также, как закончился первый – с постоянных атак "Донбасса". И этот натиск принес свои плоды – Костиков оказался наиболее расторопным у чужих ворот и реализовал первое большинство чемпионов Украины в матче. Ничейный счет продержался до середины периода, когда "Волки" втроем выкатились в быструю контратаку и Михаил Шахов оформил дубль, а спустя полторы минуты Андрей Григорьев броском от синей линии вновь восстановил равенство на табло. Никита Гордюшин и его полевые партнеры продолжили навязывать борьбу лидеру чемпионата и в концовке периода получили отличную возможность вновь выйти вперед. Однако менее чем за две минуты до перерыва Виталий Лялька и Илья Коренчук в меньшинстве смогли впервые в матче вывести чемпионов вперед.

Стоит отметить, что в ходе этой встречи "Волки" играли в очень энергозатратный хоккей, и это сыграло свою роль в заключительной двадцатиминутке - уже на второй минуте Александр Костиков сольно обошел броварскую пятерку и «прошил» Никиту Гордюшина, оформив дубль вслед за Шаховым. Спустя две минуты дончане получили возможность увеличить отрыв благодаря штрафному броску, однако Виталий Лялька не смог переиграть кипера "Волков".

А дальше сработало известное спортивное правило "не забиваешь ты - забивают тебе", причем поочередно в обе стороны - сначала Алексей Черемнов сократил отставание от чемпионов, а затем Илья Коренчук в одиночестве вывалился на Гордюшина после того как "волки" не смогли превратить перспективную атаку в заброшенную шайбу. В концовке "волки" постарались устроить финальный навал на ворота Богдана Дьяченко, однако сил на подвиг у них не осталось.

Видео: youtube.com/УХЛ

Следующие матчи в хоккейном чемпионате Украины состоятся 20 февраля 2018. А в ближайшую неделю игроки отправятся в расположения сборных команд для участия в очередном этапе подготовки к чемпионату мира.

Видео: youtube.com/УХЛ

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