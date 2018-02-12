В понедельник, 12 февраля 2018 президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России сообщил, что обсудил по телефону со своим американским коллегой палестинско-израильское урегулирование.

"Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Трампом", - сказал он на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Как сообщала "Страна", в ООН могут рассмотреть вопрос о создании Палестинского государства. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) опубликовал призыв к международному сообществу с целью проведения конференции под эгидой ООН для создания независимого палестинского государства.

Напомним, что Израиль опубликовал новый план застройки спорной территории на Западном берегу.