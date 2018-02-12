СБУ поймала двух фермеров, которые занимались выращиванием марихуаны под Киевом
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 500 кустов конопли в частном доме в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что 2 местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану на территории частного домовладения и приусадебного участка одного из злоумышленников.
Отмечается, что готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из Киева и Киевской области через разветвленную сеть наркодилеров.
По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" подозреваемых составляла около 5 тыс. долларов.
Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около 0,5 кг готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.
Оперативники спецслужбы задержали 2 участников наркогруппировки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как сообщала "Страна", ранее полиция поймала оперативника отдела по борьбе с наркотиками, который сам организовал торговлю наркотиками.
Мы писали, что украинская полиция отчиталась, сколько и каких именно наркотиков изъяла в 2017 году.
Также в Киеве наркодилеры рассылали каннабис в конфетах по почте.