Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 500 кустов конопли в частном доме в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что 2 местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану на территории частного домовладения и приусадебного участка одного из злоумышленников.

Отмечается, что готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из Киева и Киевской области через разветвленную сеть наркодилеров.

По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" подозреваемых составляла около 5 тыс. долларов.

Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около 0,5 кг готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.

Оперативники спецслужбы задержали 2 участников наркогруппировки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщала "Страна", ранее полиция поймала оперативника отдела по борьбе с наркотиками, который сам организовал торговлю наркотиками.

Мы писали, что украинская полиция отчиталась, сколько и каких именно наркотиков изъяла в 2017 году.

Также в Киеве наркодилеры рассылали каннабис в конфетах по почте.