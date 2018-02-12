Прокуратура Харькова подала ходатайство об аресте бывшего руководителя города Славянск Донецкой области Нели Штепы, которую обвиняют в госизмене и сепаратизме.

Об этом заявил прокурор области Юрий Данильченко, сообщает ТСН.

По его словам, документы уже переданы в Октябрьский районный суд города."Мы настаиваем на том, что мерой пресечения для Штепы должно быть взятие под стражу, в связи с чем направили в суд соответствующие процессуальные документы", - сказал прокурор.

"Еще 19 января в Октябрьский райсуд Харькова подано ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемой Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей. Это ходатайство также получено и стороной защиты. Однако подготовительное судебное заседание по делу, на котором будет решен вопрос об избрании Штепе очередной меры пресечения, на сегодня не проведено, в том числе, по причине самотвода судьи. Назначенное на 7 февраля судебное заседание также не состоялось, в этот раз, в связи с неявкой Штепы, которая предоставила суду ходатайство о переносе слушания дела в связи с прохождением медицинского обследования в больнице Славянска. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Надеемся, в этот день слушание дела состоится, и на нем будет решен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения", - утверждает Данильченко.

Данильченко надеется, что суд сможет рассмотреть это ходатайство на ближайшем заседании, которое назначено на 28 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что еще один судья по делу Штепы взял самоотвод. Дело рассмотрят с нуля в пятый раз.

Также Штепа собралась снова идти в мэры Славянска.