Представители "Руха Нових Сил", после задержания Михаила Саакашвили силовиками, пригрозили перекрыть выезды из Киева и проверять подозрительные тонированные авто.

Об этом сообщает пресс-служба "Руха Нових Сил".

"Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении!

Выбросить Михаила из страны вероятно будут пытаться из аэропортов Жуляны или Борисполь, однако есть вероятность, что будут вывозить из Киева автотранспортом.

Призываем всех сознательных граждан сплотиться и помешать преступным планам властного ОПГ", - указано в опубликованном сообщении.

Также в политсиле Саакашвили готовятся организовать блокпосты в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

Как сообщала "Страна", работники "Сулугуни" рассказали о задержании Михо. "Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам".