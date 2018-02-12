Соратники Михо пригрозили поставить блокпосты в аэропортах и проверять подозрительные авто
Представители "Руха Нових Сил", после задержания Михаила Саакашвили силовиками, пригрозили перекрыть выезды из Киева и проверять подозрительные тонированные авто.
Об этом сообщает пресс-служба "Руха Нових Сил".
"Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении!
Выбросить Михаила из страны вероятно будут пытаться из аэропортов Жуляны или Борисполь, однако есть вероятность, что будут вывозить из Киева автотранспортом.
Призываем всех сознательных граждан сплотиться и помешать преступным планам властного ОПГ", - указано в опубликованном сообщении.
Также в политсиле Саакашвили готовятся организовать блокпосты в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
Как сообщала "Страна", работники "Сулугуни" рассказали о задержании Михо. "Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам".