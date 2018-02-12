В Херсонской области из-за теплой погоды зацвел Безвременник Анкарский, который внесен в Красную Книгу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Счастливцевского сельсовета.

"На дворе - февраль, а в поле, из-за теплой погоды, уже цветут весенние цветы. Вот и Безвременник Анкарский уже проснулся и стремительно тянется к солнышку. Небольшие полянки безвременника еще можно увидеть на незастроенных территориях между селами Счастливцево и Стрелковое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот цветок занесен в Красную книгу Украины и срывать ее запрещено.

"К сожалению, эти цветы на грани уничтожения из-за изменения среды, вызванные застройкой территорий, выпасом скота, вытаптыванием, срыванием ради потехи или продажи", - добавили в сельсовете.

Безвременник Анкарский, как вид, охраняется в Карадагским природным заповедником и в Азово-Сивашском национально-природном парке.

Фото: arabat-rada.gov.ua

Фото: arabat-rada.gov.ua

Фото: arabat-rada.gov.ua

Фото: arabat-rada.gov.ua

Фото: arabat-rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", в прошлом году задолго до 8 марта в Украине начали бороться с браконьерами, торгующими первоцветами.

Напомним также, что в Одессе сквозь снег также пробиваются первые подснежники.