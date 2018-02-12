На улице Герцена (Шевченковский район) в Киеве произошла авария с участием двух автомобилей.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Один из них врезался в бок другого. Оба транспортных средства отогнали на обочину, однополосное движение по улице затруднено.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом Renault вылетел на встречную полосу. Два авто всмятку, есть жертвы.

Также мы писали, что в Киеве иномарка врезалась в "Газель" с картофелем и яблоками. Как говорит водитель Audi, он вовремя увидел заграждение, начал тормозить, но его отбросило в автомобиль Газель, владельцы которого приехали на ярмарку и в момент аварии спали в авто, ожидая начала торгов на местном рынке.