В Киеве после ДТП развернуло Hyundai и заблокировало проезд по улице Герцена
На улице Герцена (Шевченковский район) в Киеве произошла авария с участием двух автомобилей.
Об этом сообщает корреспондент "Страны"
Один из них врезался в бок другого. Оба транспортных средства отогнали на обочину, однополосное движение по улице затруднено.
Фото: Страна.ua
Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом Renault вылетел на встречную полосу. Два авто всмятку, есть жертвы.
Также мы писали, что в Киеве иномарка врезалась в "Газель" с картофелем и яблоками. Как говорит водитель Audi, он вовремя увидел заграждение, начал тормозить, но его отбросило в автомобиль Газель, владельцы которого приехали на ярмарку и в момент аварии спали в авто, ожидая начала торгов на местном рынке.
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