В офисе редакции "Вестей" в ТРЦ "Гулливер", который подвергся атаке "титушек" и силовиков Нацполиции и военной прокуратуры, неизвестные люди в масках устроили вечеринку. Фотографии были опубликованы на странице пользователя Instagram с соответствующей геолокацией.

Помещение редакции легко узнали журналисты, проработавшие в помещении на 32 этаже бизнес-центра "Гулливер" не один год.

"На снимке мужчина в балаклаве позирует возле стола, за которым раньше работали наши журналисты, с двумя большими бутылками водки в руках. Также на фото видно, что по всему офису теперь разбросан мусор", - сообщают журналисты "Вестей".

Также журналисты "Вестей" сообщают, что пытаясь попасть на свои рабочие места и ранее, но обнаружили возле запертой двери чек на алкоголь. Судя по всему, тем, что было в чеке налетчики не ограничились.

Напомним, Вести" обещают продолжить работу, несмотря на блокаду силовиков.

В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата.

Ранее "Страна" разбиралась, кто и зачем устроил погром в редакции "Вестей" и кто на очереди испытать #нечуванусвободуслова.