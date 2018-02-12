В понедельник, 12 февраля 2018 в Молдове вступил в силу закон о запрете трансляции российских новостей и информационно-аналитических программ на молдавских телеканалах.

Об этом передает Newsmaker.md со ссылкой на председателя Координационного совета по телевидению и радио Молдовы (КСТР) Драгоша Викола.

Также 12 февраля на заседании совет утвердит новые сетки вещания молдавских телеканалов, из которых должны исчезнуть российские новости.

Викол добавил, что формально 30 дней с момента публикации данного запретительного указа истекли еще 11 февраля, "но, согласно статье 265 Гражданского кодекса (Молдовы - Прим.Ред.), если дата выпадает на выходной день, то закон вступает в силу на следующий за ним рабочий день", то есть - в понедельник.

Молдавский чиновник подчеркнул, что КСТР проведет мониторинг телеканалов, чтобы проверить, соблюдается ли закон. За его нарушение предусмотрены санкции.

"Это будет внезапный мониторинг, чтобы телеканалы не знали, когда мы будем их проверять. И мы сделаем это очень быстро", - сообщил Викол.

Как сообщала "Страна", в Молдове десять сел приняли символическую декларацию об объединении с Румынией. Также, по данным СМИ, в декларации, адресованной президенту и парламенту Румынии, говорится, что села требуют возвращения румынских территорий, незаконно присоединенных бывшим СССР в результате пакта Риббентропа-Молотова.

Отметим, что в Молдове начали процесс против судей, из-за которых проигрываются иски в Европейский суд по правам человека.