В Киевской области пьяный внук задушил 88-летнюю бабушку
В Киевской области пьяный 35-летний внук убил свою бабушку после ссоры. Погибшей было 88 лет. Трагедия произошла в одном из сел Бородянского района.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Подозреваемый задержан правоохранителями. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 88-летней бабушкой, нанес последней несколько ударов кулаком в область лица. Злоумышленник на этом не остановился, взял подушку и начал ее душить. Вследствие таких действий потерпевшая скончалась", - говорится в опубликованном сообщении.
По данному факту мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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