Американские геологи считают, что представление человека о внутреннем ядре Земли не соответствует действительности, так как это противоречит законам физики. Об этом сообщает Naked Science.

Наблюдения сейсмологов показывают, что оно ядро представляет собой твердый шар с радиусом в 1220 км. Это соответствует 70% радиуса Луны. Ядро состоит из железо-никелевого сплава и ряда легких элементов. Температуру на границе внутреннего ядра оценивают примерно в 5700 К (5400°C).

Ученые сообщают, что в древности ядро планеты было полностью жидким.

Это порождает ряд научных вопросов. Ведь некоторые жидкости при отсутствии примесей остаются жидкими при температурах, меньших точки замерзания. Иными словами, если такую жидкость немного взболтать, она замерзнет. Геологи полагают, что похожий процесс имел место приблизительно 4,2 млрд лет назад внутри земного ядра, когда часть его кристаллизовалась.

Общая структура планеты Земля Фото: wikipedia

Сейчас Джеймс ван Орман и другие американские геологи провели компьютерное моделирование данного процесса. Расчеты показывают, что породы внутреннего ядра кристаллизуются.

Однако состав внутреннего ядра отличается от поведения воды и других сверхохлажденных жидкостей.

Если его состав был однородным, материя просто не смогла бы охладиться до требуемых температур, при которых станет возможным формирование ядра в нашем нынешнем представлении.

По мнению ученых, остается два варианта: либо ядро планеты полностью замерзло, либо оно до сих пор остается полностью жидким. Между тем ни один из этих сценариев также не является верным, поскольку мы знаем, что планета имеет внутреннее твердое и внешнее жидкое ядро. Разрешить парадокс американские геологи пока не могут. Они предлагают изучить возможность формирования крупного "куска" железа в планетарной мантии с его последующим "утоплением" в ядре. Если же и этот вариант не сработает, придется искать какое-то другое объяснение.

Ранее другая группа ученых пришла к выводу, что ядро Земли может оказаться не таким железным, как считалось ранее. Новые оценки его плотности говорят в пользу того, что оно на 4–5% может состоять из легких элементов. При этом появление последних пока еще только придется объяснить.

Как сообщала "Страна", ранее ученые заявили об изменениях магнитного поля Земли.

Также "Страна" сообщала, что планета-покровитель Стрельцов названа самой старой в Солнечной системе.