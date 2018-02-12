Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опасается по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

Об этом советник министра финансов Елена Макеева написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко.

"Это может негативно отразится на репутации страны относительно борьбы с офшорами", - отметила Макеева.

Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с офшорами.

"Задержка украинской стороной подписания MLI (Многосторонняя сделка) может послать негативный сигнал международному сообществу... Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с офшорами", - написала Макеева.

"Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт...Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список оффшорных стран Евросоюза", - добавила она.

Фото: facebook.com/olena.makeieva

Ранее "Страна" сообщала, что после протестов Эстонии и Латвии, Украина исключила их из списка офшорных зон.

Также Евросоюз убрал из "черного списка" офшоров восемь стран.