В центре Одессы полицейские спецподразделения КОРД со стрельбой задержали мужчину, находившегося в розыске.

Об этом сообщает местное издание 048.

Целью силовиков был водитель, который двигался по городу на Мersedes Е-класса болгарской регистрации.

Из машины изъяли черные пакеты.

Фото: 048.ua

Микроавтобус полиции перекрыл дорогу, заблокировав движение водителю Мерседес на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта. Сотрудники КОРД открыли стрельбу по лобовому стеклу и колесам преследуемого.

"Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", - прокомментировал корреспондент издания.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой мужчина с ножом и электрошокером залез в дом и ограбил иностранца.

Также в Одессе эксгумировали тела детей, погибших при пожаре в лагере "Виктория".