В Одессе КОРД расстрелял авто преступника с черными пакетами. Фото и видео
В центре Одессы полицейские спецподразделения КОРД со стрельбой задержали мужчину, находившегося в розыске.
Об этом сообщает местное издание 048.
Целью силовиков был водитель, который двигался по городу на Мersedes Е-класса болгарской регистрации.
Из машины изъяли черные пакеты.
Фото: 048.ua
Микроавтобус полиции перекрыл дорогу, заблокировав движение водителю Мерседес на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта. Сотрудники КОРД открыли стрельбу по лобовому стеклу и колесам преследуемого.
"Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", - прокомментировал корреспондент издания.
Видео: youtube.com
Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой мужчина с ножом и электрошокером залез в дом и ограбил иностранца.
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