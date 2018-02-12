Администратор ресторана "Сулугуни", где сегодня группа спецназовцев задержала лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, сообщила "Стране" о последнем обеде постоянного клиента грузинского заведения.

По словам администратора Ольги, Саакашвили успел съесть перед задержанием хинкали, хачапури и долму.

"Он у нас постоянный гость, и перед тем как его задержали, он уже довольно долгое время сидел, обедал. Заказывал то же что и обычно - хинкали, хачапури, долму", - сообщила администратор ресторана "Сулугуни" Ольга.

Администратор ресторана "Сулугуни" Ольга Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" писала, что Саакашвили выволокли из ресторана под грузинские песни. Появилось видео задержания Саакашвили.

Напомним также, что СБУ и Генпрокуратура заявили, что не причастны к задержанию Саакашвили.