На следующий день после катастрофы пассажирского самолета в Подмосковье, к киевскому зданию посольства России украинцы принесли цветы - в знак сочувствия близким погибших.

Об этом передает корреспондент УНН.

Цветы прикрепили к ограде дипломатического представительства в знак сочувствия по поводу аварии самолета Ан-148 накануне.

Фото: unn.com.ua

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщала "Страна", на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершена спасательная операция. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Основной этап поисков планируется завершить в течение семи суток.

Также мы сообщили, почему житель Сочи в последний момент сдал билет на этот упавший рейс.