Сегодня в Украине начала работу миссия МВФ во главе с Роном ван Руденом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Техническая миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине. Цель работы миссии - обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования (EFF). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с руководителем миссии Рон ван Руденом", – говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече присутствовали министр финансов Александр Данилюк, министр экономического развития Степан Кубив, вице-премьер Владимир Кистион, и. о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

Целью миссии было обсуждение практических вопросов, связанных с продолжением работы программы расширенного финансирования (EFF).

Напомним, что ранее в представительстве МВФ в Украине подтвердили начало работы в Киеве команды. Планируется, что они будут находиться в Киеве в период с 12 по 16 февраля.

Президент Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

В свою очередь премьер-министр Украины Гройсман рассчитывает, что Украина получит транш Международного валютного фонда до июля.

На данный момент долг Украины перед МВФ составляет 12,1 млрд долларов. Эта сумма складывается из обязательств Нацбанка (7,2 млрд долларов) и Министерства финансов (4,9 млрд долларов).

Ранее "Страна" сообщала, что повышение согласовано. На сколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев.

Также МВФ назвал ошеломляющий размер теневой экономики Украины.