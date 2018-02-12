С понедельника, 12 февраля 2018 в Межгорском районе Закарпатской области на две недели введен карантин из-за заболеваемости корью. Это уже третий район Закарпатья, где из-за угрозы болезни приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.

"За последние три дня (9-11 февраля - Прим.Ред.) районные медики зафиксировали три новых случая заболевания, кроме того, детские учреждения (ясли, детсады, школы) не посещает значительная часть детей из-за острых респираторно вирусных инфекций (ОРВИ). Карантин в Межгорье продлится две недели - до 25 февраля включительно ", - говорится в опубликованном сообщении.

"Сейчас решается вопрос о целесообразности продолжения ограничительных противоэпидемических мероприятий в Тячевском районе. Также соответствующие мероприятия продолжаются в Иршавском районе. В общем из-за кори карантин объявлен сегодня в трех районах (Закарпатской - Прим.Ред.) области ", - рассказала в комментарии заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик.

Всего с начала 2018 года в области зафиксировано 740 случаев заболевания корью, около 80% заболевших - дети до 17 лет. По информации Закарпатской ОГА, до конца февраля Закарпатья обеспечено вакциной от кори, паротита и краснухи за счет полученной из Венгрии гуманитарной помощи.

Обещанные Министерством здравоохранения Украины 2000 доз вакцины должны поступить на этой неделе.

Как сообщала "Страна", в Украине растет число заболевших корью с начала 2018 года. "Здоровых" регионов не осталось.

Отметим, что на Закарпатье от кори умер ребенок, чьи родители отказались от прививки.