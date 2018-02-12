Сегодня, 12 февраля, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошли финальные мужские соревнования по фристайлу в могуле (это вид фристайла, в которых спортсмен спускается по бугристому склону). Олимпийское золото завоевал канадец Микаэль Кингсбери.

Серебро у австралийца Мэтта Грэма, а бронзовую медаль завоевал Дайичи Хара из Японии.

Олимпиада-2018. Фристайл. Могул. Мужчины

1. Микаэль Кингсбери (Канада) - 86,63 балла



2. Мэтт Грэм (Австралия) - 82,57 балла



3. Даичи Хара (Япония) - 82,19 балла.



Напомним, что ранее "Страна" сообщала, что французский биатлонист Мартен Фуркад стал олимпийским чемпионом Пхенчана в гонке преследования. Он на 12 секунд обогнал шведа Себастиана Самуэльссона, который стал серебряным призером. Бронзовая медаль досталась немцу Бенедикту Доллю.



Для Фуркада это уже третье олимпийское золото в карьере.



Также мы рассказывали, что канадская фигуристка, Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, не только стала олимпийской чемпионкой в командном зачете, но и спасла от неминуемой гибели симпатичную таксу.

Меган Дюамель решила забрать к себе одну из корейских собак, которую выращивали на убой. 32-летняя спортсменка намерена увезти таксу в Канаду и отдать в добрые руки.







