Сегодня, 12 февраля, в столичном ресторане "Сулугуни" спецназовцы схватили Михо. "Страна" следит за ходом происходящего в онлайн-хронике. Также сотрудники ресторана рассказала журналистам "Страны" подробности того, как выглядело задержание Саакашвили.

"Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столику на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", - рассказала официантка ресторана "Сулугуни" интернет-газете "Страна".

Сейчас ресторан работает в обычном режиме.



"Саакашвили кричал. Его выволокли по ступенькам. Он ничего не успел сделать. Стянули с лестницы и потянули на улице. Было много криков", - вспоминает администратор ресторана.

Также она отметила, что Саакашвили пытался убежать через кухню, но не успел.

Как сообщала "Страна", видео, как силовики врываются в ресторан, опубликовано и на странице Михо в Facebook.

Также президент Украины Петр Порошенко заявил, что не хотел бы высылать лидера "Руха Новых сил" Михаила Саакашвили из Украины, но "это можно было сделать".