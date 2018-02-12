Служба безопасности Украины не задерживала бывшего президента Грузии, лидера "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Об этом заявила "Радио Свобода" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянськая.

"Мы не задерживали", – сказала Гитлянская.

Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в комментарии Радио Свобода заявил, что ГПУ также не задерживала политика. "Мы не имеем к этому никакого отношения. Это не наша компетенция", – рассказал Лысенко.

Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало заявил Радио Свобода, что не имеет информации о задержании.

"Нет у меня пока информации вообще. Выясняю. Пытаюсь понять, кто задерживал вообще", – сказал Тракало.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил от бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России, полмиллиона долларов на свою деятельность в Украине. Он привел записи перехвата разговоров, что, по его словам, подтверждают это.

8 декабря экс-президента задержали в Киеве. Его подозревают в содействии участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности". Саакашвили назває ложными все обвинения в свой адрес.

Суд первой инстанции не удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о домашнем аресте политика в виде меры пресечения, но 26 января Апелляционный суд Киева назначил ему ночной домашний арест. Срок действия меры пресечения для Саакашвили закончился 6 февраля. Луценко заявил, что ГПУ будет просить суд продлить меру пресечения для бывшего президента Грузии

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны подробности задержания Саакашвили в ресторане "Сулугуни".

Также Порошенко заявил, что не хотел бы высылать Саакашвили из Украины.