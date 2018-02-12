Президент Украины Петр Порошенко не хотел бы высылать лидера "Руха Новых сил" Михаила Саакашвили из Украины, но "это можно было сделать".

Об этом сам Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Президент также отметил, что экс-губернатор Одесской области не является гражданином Украины и, соответственно, не может заниматься политической деятельностью на территории Украины.

"Саакашвили не является гражданином Украины. Он также не украинский политик, потому что он должен быть гражданином Украины в соответствии с нашим законом, чтобы иметь возможность заниматься политикой здесь. Он нарушил украинский закон. Он был осужден в Грузии. Его можно было выслать (из Украины - Прим.Ред.), хотя я бы этого не хотел. Но это работа Государственной миграционной службы, пограничной службы", - заявил Порошенко.

Ранее коллегия судей Киевского апелляционного админсуда отклонила апелляцию Саакашвили относительно отказа Государственной миграционной службы Украины в предоставлении ему статуса беженца.

Мы ведем онлайн-репортаж о том, как 12 февраля в киевском ресторане спецназовцы схватили Михо.

По некоторым данным, Михо будут депортировать по воздуху.

Ранее партия Саакашвили снова поехала "в гости" к Порошенко.