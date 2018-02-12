Сегодня, 12 февраля, Верховный суд Беларуси рассматривает дело украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже. Заседание проходит в закрытом режиме. Об этом сообщает "Радио свобода".

По словам пресс-секретаря суда Юлии Лясковой, "когда начался процесс, кто судья - не комментируем. Процесс закрыт".

Как известно, 17 ноября 2017 року глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста "Украинской радио" Павла Шаройко.

27 ноября Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

Позже российский адвокат Марк Фейгин заявил, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы задержали и обвиняют в шпионаже, могут использовать в РФ по делу против журналиста Романа Сущенко.

Напомним также, что арестованный в Беларуси Шаройко заявил, что выполнял задания через сайт "Информационное сопротивление".

Ранее СМИ рассказали, с кем встречался в Беларуси "шпион" Шаройко перед задержанием.

Как сообщала "Страна", в КГБ заявили, что украинский журналист Шаройко признался в шпионаже.