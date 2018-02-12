Олимпийские игры-2018 омрачены небывалым разгулом эпидемии норовируса. Это желудочное расстройство, которое называют также кишечным гриппом. Ее симптомы –понос и рвота.

Оргкомитет Олимпийских игр, по состоянию на 12 февраля, подтвердил уже 194 случая заболевания норовирусной инфекцией в Пхенчхане. На карантине остаются 47 человек.

Как передает "Чемпионат", сегодня, 12 февраля, было подтверждено 17 новых случаев заражения: восемь в Пхенчхане и девять в Канныне. Все заболевшие получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о 158 случаях заражения норовирусом на зимних Олимпийских играх-2018, спортсменов среди заразившихся нет. Игры в Пхенчхане завершатся 25 февраля.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что олимпийская чемпионка Игр-2018 из Канады спасла таксу от ножей поваров и увезет ее домой.