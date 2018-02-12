Экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили должны депортировать в Польшу в ближайшее время.

Об этом "Стране" сообщил соратник политика со ссылкой на правоохранительные органы.

Выбор Польши не является случайностью - Саакашвили незаконно проник в Украину с территории Польши и по договору по реадмиссии его могут вернуть обратно.

Группа неизвестных вооруженных людей в камуфляже сегодня около 15-00 ворвалась в ресторан "Сулугуни" в Киеве, который расположен на Музейном переулке, 10 и задержала Саакашвили.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе рассказа, что в ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении. Наше наблюдение показало, что в последний раз машину с Саакашвили видели на улице Владимирской."

Ранее "Страна" сообщала, что с нецензурной лексикой и грузинскими песнями. Появилось видео задержания Саакашвили.

Также стали известны подробности задержания Саакашвили в ресторане "Сулугуни".