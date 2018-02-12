В Киеве на стройке на улице Фрунзе произошел обвал. В результате ЧП погиб человек. Об этом передает УНН со ссылкой на Киевскую службу спасения.

Точные причины обвала предстоит выяснить экспертам.

"Да, наши люди туда ездили, произошел обвал. Подробностей и подробных причин обвала нет. Один человек погиб ", - сообщили спасатели.

Как сообщала "Страна", в Киеве рухнула часть путепровода на проспекте Комарова. Насколько критичны повреждения для несущих конструкций моста – пока неизвестно.

Также в сети показали ужасное состояние моста Метро в Киеве. Еще в 2017 году его активно ремонтировали: перекладывали асфальт, красили ограждения и даже выделили 12 млн грн на новую подсветку. При этом опоры и несущие конструкции моста "латать" не стали.