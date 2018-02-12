Экс-губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили спецназ схватил прямо в ресторане "Сулугуни", затем под дулами автоматов запихнул в машину и увез в неизвестном направлении.

Об этом рассказал соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в комментарии "Стране".

"В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении. Наше наблюдение показало, что в последний раз машину с Саакашвили видели на улице Владимирской", - сказал Сакварелидзе.

По данным соратников Михо, на спецназовцах были куртки с надписью "ДПСУ" - пограничники.

Он также добавил, что силовики были на трех микроавтобусах Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них - АА0121СН).

Кроме того, офицантка ресторана "Сулугуни" рассказала "Стране" подробности задержания. "Все произошло очень быстро, буквально минуты за две. Вломилось где-то человек 25, посадили охрану на пол у главного входа в ресторан, часть зашла сверху к столице на втором этаже, где сидел Саакашвили. Шли сразу целенаправленно к нему. Его заломали и вывели через черный ход. Больше никого не задерживали. В это время в ресторане были и другие посетители, все очень испугались", - рассказала девушка.

Сейчас ресторан работает в обычном режиме.

По данным соратников Михо, на спецназовцах были куртки с надписью "ДПСУ" - пограничники.

Ранее "Страна" сообщала, что силовики в камуфляже задержали Саакашвили в ресторане Сулугуни в Киеве.

Также Саакашвили отказался идти в прокуратуру по делу об экстрадиционной проверке