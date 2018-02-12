Сегодня, 12 февраля, Михаила Саакашвили задержали в Киеве. Об этом заявила его пресс-секретарь Дарина Чиж.

Появилось видео, как несколько десятков силовиков провели операцию задержания. Со слов корреспондента "Страны", зафиксировать действия оперативников смогли сотрудники ресторана "Сулугуни" (переулок Музейный,10), где и обедал Саакашвили.

"В ресторан ворвался спецназ, положили всех на пол. Саакашвили под автоматами вывели, запихнули в машину, она двигается в неизвестном направлении. Наше наблюдение показало, что в последний раз машину с Саакашвили видели на улице Владимирской", - отметил Сакварелидзе в комментарии "Стране".

Осторожно видео содержит ненормативную лексику!

Видео с тем, как силовики врываются в ресторан, опубликовано и на странице Михо в Facebook.

По данным соратников Михо, на спецназовцах были куртки с надписью "ДПСУ" - пограничники.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, кто провел неудачную операцию по задержанию Саакашвили.