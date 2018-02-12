Адвокаты арестованного экс-нардепа Александра Шепелева жалуются, что прокуратура запретила им общение с клиентом и не допускают защитников к нему в Следственный изолятор СБУ.

Об этом "Стране" рассказал защитник Шепелева Денис Аникин.

По его сведениям, в понедельник, 12 февраля его коллега Юрий Татьков планировал встретиться с арестантом, но охрана изолятора отказала ему во встрече.

"Сейчас мой коллега Татьков находится на Аскольдовом переулке, 12, его не допускают к Шепелеву. Мотивируют это тем, что прокурор по делу Артём Щербак вынес какую-то постанову об этом", - отметил Аникин.

В настоящее время адвокаты Шепелева находятся у стен СИЗО СБУ, пытаясь выяснить причины их недопуска. В то же время, прокурор по делу Шепелева, вынесший "запретное постановление", - Артём Щербак, в настоящее время не отвечает на телефонные звонки.

"Страна" разбиралась в подробностях жестокого задержания экс-нардепа Шепелева и причём здесь Тимошенко.

Источники в силовых органах сообщили, что при задержании он был сильно избит, также его держали в подвале несколько дней, чтобы "побудить сотрудничать со следствием".

Напомним, что экс-нардепа Шепелева арестовали до 8 апреля 2018.