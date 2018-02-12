Активисты ВО "Свобода" и ее молодежной организации "Сокол", приехавшие в Одессу со всей Украины, провели 11 февраля марш по улицам Южной Пальмиры.

Мероприятие под названием "Марш правых традиций" было приурочено к годовщине создания объединения "Сокол" в 1894 году в Галиции, сообщает "Таймер".

Фото: timer-odessa.net

В этом году его решили провести в Одессе: по утверждениям пресс-службы ВО "Свобода" именно одесские представители организации в 2017 году проявили наибольшую активность среди всех региональных отделений "Сокола" в Украине.

Фото: timer-odessa.net

Мероприятие также посетил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Участники марша прошлись от здания ОНУ им. Мечникова на Пастера до памятника Атаману Головатому в Старобазарном сквере.

Ранее "Страна" сообщала, куда идут маршем Национальные дружины, а также о том, как в Киеве прошел факельный марш в честь Бандеры.