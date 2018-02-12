Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Ан-148 в Московской области, в результате которого погиб 71 человек. Об этом он заявил в своём Twitter.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы", - написал Климкин на двух языках: украинском и английском.

Ранее "Страна" сообщала, что названы первые версии крушения Ан-148 в Подмосковье, где погиб 71 человек, а также о том, что у самолета Ан-148 мог отказать один из двигателей, а другой взорвался.