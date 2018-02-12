В МИД Украины ответили на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, назвав "сломом" минских договоренностей неисполнение Россией своих обязательств.

В Министерстве иностранных дел Украины считают "сломом" минских договоренностей невыполнение Россией своих обязательств. Именно так спикер украинского ведомства Марьяна Беца отреагировала на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

"Слом" минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ как их стороной своих обязательств и продолжение агрессии", – написала Беца в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Москва сохраняет приверженность минским соглашениям, поэтому не намерена признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" - об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал "небезнадежной" встречу помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, которая состоялась в Дубае.