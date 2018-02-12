Ежегодный рейтинг "50 самых влиятельных людей польской экономики" показал, какие критерии влияют на успех украинского соседа на мировой арене. Результаты исследования появились на страницах аналитического издания Gazeta Prawna.

Самые заметные силы, влияющие на экономику Польши:

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий; Украинцы, которые работают в Польше; Президент страны Анджей Дуда стал третьей по величине силой в польской экономике. Влияние президента Франции - Эммануэля Макрона. Министр юстиции Польши Збигнев Зиобро.

По данным издания, "украинцы - коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на рынке труда".

В Gazeta Prawna говорится, что украинцев символически разместили на втором месте еще и по распространению среди поляков.

Сообщается, что украинцев жители встречают повсеместно: в магазинах, на строительных площадках, на заводах, в парикмахерских, везде, где существует спрос на работу.

Издание обращает внимание на то, что украинские иммигранты положительно влияют на состояние польского социального страхования, ведь они вносят в него значительные суммы.

"Роль украинцев на нашем рынке труда растет. Это особенно важно в контексте демографических проблем, которые напоминают бомбу под нашей экономикой. Эксперты Организации Объединенных Наций называют Польшу одной из тех стран, численность населения которых сокращается быстрее, поэтому ее общество быстро стареет. Сегодня иммигранты с востока смягчают ситуацию и препятствуют демографическим изменениям", - пишет польское издание.

Впрочем, журналисты отмечают, что даже многочисленные мигранты из Украины в долгосрочной перспективе не решат польских проблем, поскольку украинские демографические проблемы еще хуже, чем польские.

"Мы также не можем рассчитывать на то, что новые работники останутся с нами навсегда. Государство все еще не имет миграционной политики и не имеет представления о том, как помочь украинцам, белорусам и другим укорениться в Польше. Когда богатые страны Западной Европы откроются для них, то магнит высших зарплат может привлечь их", - заключает польское экономическое издание.

Gazeta Prawna отмечает, что количество украинских работников в Польше стремительно растет, начиная с 2014 года, то есть после начала агрессии России на востоке Украины.

Издание напоминает, что, по данным министерства труда, в 2017 году польские работодатели подали 1,7 миллиона заявлений о намерении трудоустроить у себя украинцев. Количество таких заявлений по сравнению с 2016 годом выросла более чем на треть. Зато по сравнению с 2014 годом, когда волна миграции из Украины начала сильно расти, увеличение составило 350 процентов.

С 2018 года в Польше вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев. В частности, декларации о намерении трудоустроить иностранца, которые были бесплатные, заменят платные разрешения на сезонные работы, в частности - полеводство, садоводство, работа в туристической и гастрономической отрасли.

Как сообщала "Страна", украинские заробитчане в Польше стали в 3 раза чаще жаловаться на работодателей

Напомним также, что украинские заробитчане из Польши перевели домой сумму более 3% ВВП Украины.