У экс-судьи украинского шоу "Х-Фактора", известного российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова нашли опасные опухоли. Об этом говорится в передаче "Секрет на миллион", пишет kp.ua.

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева пригласила известного музыкального критика и журналиста в студию. Там она отметила, что онкология передается по наследству и предложила Сергею пройти полное медицинское обследование.

Оказалось, что здоровье Соседова не очень хорошее.

В передаче также говорится о том, что от рака легкого 8 лет назад у Сергея Соседова умер отец.

"Камни в желчном пузыре, застойные явления. Хронический пиелонефрит. Обильные кисты в почках. В щитовидной железе нашли кисту", - рассказала о нем врач Ирина Филатова.

Она отметила, что Соседову следует внимательнее относиться к своему здоровью.

Напомним, в прошлом году Сергей Соседов угодил в базу "Миротворца". В интервью он отметил, что "если бы Россия не взяла Крым, там бы происходило то, что в Донецке. С Крымом получилось вот так вот. Историкам еще предстоит разобрать ситуацию, но главное, чтобы они делали это беспристрастно".

Он также говорил, что РФ приняла, по его мнению, единственно верное решение, "спасая" полуостров: "В данной ситуации, когда не было власти в Украине, не было президента".

Как сообщала "Страна", Оксана Марченко после Х-фактора ушла в другой проект.

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