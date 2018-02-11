В Турции 73 человека доставили в больницу с подозрением на сибирскую язву, одна женщина скончалась. Об этом сообщает Hurriyet.

На прошлой неделе у одной из коров в провинции Трабзон нашли сибирскую язву.

Несмотря на это, хозяева коровы закололи ее и раздали мясо соседям. Через некоторое время те, кто ел мясо, почувствовали тошноту и слабость, у них поднялась температура. 39-летняя женщина скончалась в больнице.

Сибирская язва вызывает серьезные поражения на коже. Это острое инфекционное заболевание, относящееся к зоонозам, то есть заражение происходит через животных. Сибирская язва может протекать в виде легочной или кишечной форм.

Ранее "Страна" писала, что на турецком курорте в августе прошлого года вспыхнула эпидемия вируса Коксаки. Заболели и украинцы, которые привезли недуг в Киев.

Как сообщала "Страна", два года назад в России зафиксирована вспышка сибирской язвы, которая отправила в больницы 90 человек.