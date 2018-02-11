Самолет Ан-148 разрушился от столкновения с землей, а не в воздухе, как предполагалось ранее, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте падения пассажирского лайнера "Саратовских авиалиний".

"Характер повреждений на земле, след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. В свою очередь характер дефрагментации воздушного судна также свидетельствует о том, что разрушение произошло не в воздухе, а от столкновения с землей", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, "судя по всему, самолет вошел в землю с баками, полными горючего".

"На месте крушения чувствуется сильный запах керосина, а чрезмерно мелкие фрагменты, оставшиеся от самолета, говорят о наличии мощного разрушающего фактора, возможно, в виде полных баков горючего, при ударе самолета о землю. Баки, предположительно, сдетонировали", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что названы первые версии крушения Ан-148 в Подмосковье, где погиб 71 человек, а также о том, что у самолета Ан-148 мог отказать один из двигателей, а другой взорвался.