Камера наблюдения на частном доме в Подмосковье сняла момент крушения самолета Ан-148, на борту которого находились 71 человек. В трагедии никто не выжил.

Видео размещено на канале Sasha Oslyanchik в YouTube.

На видео запечатлены последние секунды Ан-148, взрыв самолета в небе и угасание зарева. На отрезке видео нет звука.

Однако на кадрах видео видно, как горящий самолет пикирует прямо на лесополосу.

Можно увидеть, что самолет еще в воздухе был объят пламенем.

Как сообщала "Страна", трагедия произошла днем 11 февраля. Самолет Ан-148 внезапно пропал с радаров всего через несколько минут после своего вылета из московского аэропорта Домодедово. Авиалайнер разбился в Подмосковье, неподалеку от населенного пункта Степановское. На борту разбившегося самолета находились дети и иностранцы.

Также мы писали, что житель Сочи в последний момент сдал билет на Ан-148, который разбился в Подмосковье.